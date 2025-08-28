Ausblick: Bank of China stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of China wird am 29.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,180 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Bank of China einen Gewinn von 0,230 HKD je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 140,98 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 342,33 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,729 CNY je Aktie, gegenüber 0,820 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 636,98 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1.350,29 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at