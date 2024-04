Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BE Semiconductor Industries wird sich voraussichtlich am 25.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,491 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,486 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 159,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 147,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,59 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,47 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 838,7 Millionen USD, gegenüber 625,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at