Erste Schätzungen: BellRing Brands legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BellRing Brands gibt voraussichtlich am 18.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,545 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BellRing Brands noch ein Gewinn pro Aktie von 0,550 USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 634,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 555,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD, gegenüber 1,86 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 2,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,00 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at