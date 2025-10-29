Erste Schätzungen: Bilibili öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bilibili wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,60 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 HKD je Aktie erzielt worden.

20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent auf 8,34 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,95 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 31 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,90 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,510 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 42 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,88 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,09 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at