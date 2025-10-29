Erste Schätzungen: Bilibili stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bilibili wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 20 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 7,66 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,02 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 32 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,42 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,450 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 43 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,17 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,73 Milliarden USD im Vorjahr.

