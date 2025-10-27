Erste Schätzungen: Bim Birlesik Magazalar stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bim Birlesik Magazalar wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 15,30 TRY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 109,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,29 TRY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 45,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 183,47 Milliarden TRY gegenüber 125,94 Milliarden TRY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,29 TRY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 31,15 TRY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 682,63 Milliarden TRY aus, nachdem im Vorjahr 519,57 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at