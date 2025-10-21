Erste Schätzungen: Bio-Techne mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bio-Techne wird sich voraussichtlich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,421 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 291,5 Millionen USD gegenüber 289,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,24 Milliarden USD, gegenüber 1,22 Milliarden USD im Vorjahr.

