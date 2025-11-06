Erste Schätzungen: BJs Wholesale Club mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BJs Wholesale Club äußert sich voraussichtlich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,10 USD. Das entspräche einer Verringerung von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,17 USD erwirtschaftet wurden.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,35 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,32 USD im Vergleich zu 4,00 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 21,45 Milliarden USD, gegenüber 20,50 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at