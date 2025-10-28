Bridgestone Aktie
WKN: 857226 / ISIN: JP3830800003
Erste Schätzungen: Bridgestone veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bridgestone wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 107,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 78,33 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Bridgestone nach den Prognosen von 7 Analysten 1.104,07 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.092,64 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 413,75 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 416,19 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 4.375,33 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 4.430,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
