Erste Schätzungen: Brighthouse Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Brighthouse Financial wird voraussichtlich am 07.11.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,49 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,21 Prozent verringert. Damals waren 6,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Brighthouse Financial im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,22 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 89,92 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,96 USD aus. Im Vorjahr waren -18,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 8,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at