Brighthouse Financial Aktie
WKN DE: A2DUDM / ISIN: US10922N1037
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Brighthouse Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Brighthouse Financial wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,05 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,47 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Brighthouse Financial in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,32 Milliarden USD im Vergleich zu 2,02 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,59 USD, gegenüber 4,64 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 8,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,72 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brighthouse Financial Inc Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Brighthouse Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Brighthouse Financial präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Brighthouse Financial Inc Registered Shs When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.