Ausblick: Brighthouse Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Brighthouse Financial wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,05 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,47 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Brighthouse Financial in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,32 Milliarden USD im Vergleich zu 2,02 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,59 USD, gegenüber 4,64 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 8,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,72 Milliarden USD generiert wurden.

