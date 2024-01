Erste Schätzungen: BrightSphere Investment Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BrightSphere Investment Group präsentiert in der voraussichtlich am 01.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,620 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 123,0 Millionen USD – ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BrightSphere Investment Group 122,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,63 USD, gegenüber 1,90 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 416,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 416,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at