Brookfield Asset Management Aktie
WKN DE: A3D3EV / ISIN: CA11271J1075
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Brookfield Asset Management wird sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,828 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Brookfield Asset Management einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 92,42 Prozent auf 2,21 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Brookfield Asset Management noch 29,10 Milliarden CAD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,46 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,290 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 11,37 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 119,53 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
