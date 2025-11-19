Erste Schätzungen: Brown-Forman B legt Quartalsergebnis vor

Brown-Forman B präsentiert voraussichtlich am 04.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,474 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Brown-Forman B nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 1,02 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,10 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD, gegenüber 1,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 3,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,96 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at