Erste Schätzungen: Brown Shoe Company stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Brown Shoe Company stellt voraussichtlich am 09.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,854 USD je Aktie gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Brown Shoe Company im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 768,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 740,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,73 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,73 USD, gegenüber 3,09 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,74 Milliarden USD im Vergleich zu 2,72 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

