Erste Schätzungen: Campbell Soup gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Campbell Soup lädt voraussichtlich am 09.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,734 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,66 Milliarden USD gegenüber 2,77 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,45 USD aus. Im Vorjahr waren 2,01 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 9,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

