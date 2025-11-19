Erste Schätzungen: Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) wird voraussichtlich am 04.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,07 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) ein EPS von 1,91 CAD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 55,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 16,10 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,22 Milliarden CAD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,47 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 7,29 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 28,72 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 63,63 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

