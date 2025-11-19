ChargePoint Holdings Aktie
WKN DE: A41CHV / ISIN: US15961R3030
|
19.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: ChargePoint mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ChargePoint wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass ChargePoint für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,416 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,600 USD je Aktie erwirtschaftet.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 96,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -9,832 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -12,800 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 395,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 417,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
