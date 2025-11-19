ChargePoint Holdings Aktie

ChargePoint Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CHV / ISIN: US15961R3030

19.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: ChargePoint mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ChargePoint wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass ChargePoint für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,416 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 96,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -9,832 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -12,800 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 395,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 417,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ChargePoint Holdings Inc Registered Shs 7,10 5,97% ChargePoint Holdings Inc Registered Shs

