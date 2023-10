Erste Schätzungen: Chatham Lodging Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chatham Lodging Trust lässt sich voraussichtlich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chatham Lodging Trust die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,090 USD. Das entspräche einer Verringerung von 57,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,210 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,81 Prozent auf 86,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,030 USD je Aktie, gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 310,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 294,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at