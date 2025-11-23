Erste Schätzungen: Compass Minerals International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Compass Minerals International wird voraussichtlich am 08.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,227 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Compass Minerals International noch -1,170 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 7,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 223,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 208,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,523 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -4,990 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,24 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,12 Milliarden USD waren.

