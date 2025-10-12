Erste Schätzungen: Confluent A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Confluent A wird voraussichtlich am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

31 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,097 USD gegenüber -0,230 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 29 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 292,6 Millionen USD – ein Plus von 16,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Confluent A 250,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 32 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,364 USD je Aktie, gegenüber -1,070 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 33 Analysten durchschnittlich auf 1,15 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 963,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at