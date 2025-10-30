Container Corporation of India Aktie

Container Corporation of India

WKN DE: A2JPTW / ISIN: INE111A01025

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Container verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Container wird voraussichtlich am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,52 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,53 Prozent auf 24,14 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Container noch 22,88 Milliarden INR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,89 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,96 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 95,81 Milliarden INR, gegenüber 88,87 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at


