Core Main A wird voraussichtlich am 08.12.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,896 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Core Main A ein EPS von 0,720 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Core Main A in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,13 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,09 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,31 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 7,84 Milliarden USD, gegenüber 7,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net