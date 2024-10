Erste Schätzungen: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.10.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,040 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 97,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,58 MXN je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 65,0 Millionen USD – ein Minus von 93,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 962,4 Millionen MXN erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,243 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,42 MXN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 257,2 Millionen USD, gegenüber 3,80 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at