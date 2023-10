Erste Schätzungen: Corsair Gaming veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Corsair Gaming präsentiert in der voraussichtlich am 07.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,135 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 348,5 Millionen USD gegenüber 311,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,601 USD, gegenüber 0,180 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,38 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at