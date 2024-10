Erste Schätzungen: Cutera gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cutera präsentiert in der voraussichtlich am 07.11.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,023 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -2,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 32,1 Millionen USD gegenüber 46,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 30,96 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,357 USD, wohingegen im Vorjahr noch -8,190 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 141,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 212,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at