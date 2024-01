Erste Schätzungen: Daito Trust Construction stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Daito Trust Construction wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.01.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 264,27 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Daito Trust Construction einen Gewinn von 246,27 JPY je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 440,90 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 8,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 406,49 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1179,92 JPY im Vergleich zu 1031,06 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1.722,55 Milliarden JPY, gegenüber 1.657,63 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

