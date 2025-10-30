Ddev Plastik lndustries Aktie

WKN DE: A41LBG / ISIN: INE0HR601026

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Ddev Plastik lndustries legt Quartalsergebnis vor

Ddev Plastik lndustries lässt sich voraussichtlich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ddev Plastik lndustries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 4,20 INR. Dies würde einer Verringerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ddev Plastik lndustries 4,32 INR je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 6,67 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 15,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ddev Plastik lndustries einen Umsatz von 5,80 Milliarden INR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 21,50 INR, gegenüber 17,93 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 29,79 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,03 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

