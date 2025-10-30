Erste Schätzungen: Dentsu stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dentsu stellt voraussichtlich am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Dentsu für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 24,29 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -15,350 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dentsu in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 349,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 345,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -271,929 JPY, gegenüber -734,560 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1.429,30 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.410,96 Milliarden JPY generiert worden waren.

