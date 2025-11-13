Ausblick: Dentsu zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dentsu präsentiert am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Dentsu im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,29 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -15,350 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 352,70 Milliarden JPY gegenüber 345,21 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -271,929 JPY im Vergleich zu -734,560 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1.429,30 Milliarden JPY, gegenüber 1.410,96 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at