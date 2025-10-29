Erste Schätzungen: Deutsche Telekom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deutsche Telekom wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,577 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,58 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,660 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 31,29 Milliarden USD – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 31,31 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 137,91 Milliarden USD, gegenüber 125,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at