Ausblick: Deutsche Telekom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Deutsche Telekom lädt am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,577 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,58 Prozent verringert. Damals waren 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 31,29 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,31 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,46 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 137,84 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 125,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at