Erste Schätzungen: DOWA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DOWA gibt voraussichtlich am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 139,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 146,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 161,16 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 435,22 JPY, gegenüber 455,60 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 681,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 678,67 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at