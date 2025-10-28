DOWA HOLDINGS Aktie
WKN: 858423 / ISIN: JP3638600001
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: DOWA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DOWA gibt voraussichtlich am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 139,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 146,76 JPY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 161,16 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 435,22 JPY, gegenüber 455,60 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 681,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 678,67 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
