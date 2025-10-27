Erste Schätzungen: DREAM Unlimited A legt Quartalsergebnis vor

DREAM Unlimited A äußert sich voraussichtlich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,140 CAD gegenüber -0,360 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 85,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,7 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,150 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,48 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 374,7 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 624,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

