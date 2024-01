Erste Schätzungen: DSV A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DSV A-S wird voraussichtlich am 01.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 12,56 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 17,75 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 38,18 Milliarden DKK gegenüber 51,23 Milliarden DKK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 25,47 Prozent.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 58,14 DKK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 81,40 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 151,55 Milliarden DKK, gegenüber 235,67 Milliarden DKK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at