Erste Schätzungen: DXC Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DXC Technology präsentiert in der voraussichtlich am 16.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,828 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

DXC Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,02 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -2,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 13,65 Milliarden USD, gegenüber 14,43 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at