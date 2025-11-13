Erste Schätzungen: DyDo DRINCO legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DyDo DRINCO wird voraussichtlich am 27.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 67,21 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei DyDo DRINCO noch ein Gewinn pro Aktie von 74,56 JPY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 62,25 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 56,96 JPY aus. Im Vorjahr waren 120,66 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 235,90 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 237,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at