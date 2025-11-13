DyDo DRINCO Aktie

DyDo DRINCO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766644 / ISIN: JP3488400007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: DyDo DRINCO legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DyDo DRINCO wird voraussichtlich am 27.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 67,21 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei DyDo DRINCO noch ein Gewinn pro Aktie von 74,56 JPY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 62,25 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 56,96 JPY aus. Im Vorjahr waren 120,66 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 235,90 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 237,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DyDo DRINCO INCmehr Nachrichten

Analysen zu DyDo DRINCO INCmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DyDo DRINCO INC 2 440,00 0,29% DyDo DRINCO INC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen