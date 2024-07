Erste Schätzungen: Eastern Bancshares gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eastern Bancshares präsentiert in der voraussichtlich am 25.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,218 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Eastern Bancshares noch 0,300 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Eastern Bancshares in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 160,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 255,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,17 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 786,7 Millionen USD, gegenüber 557,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at