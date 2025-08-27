Erste Schätzungen: Empire stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Empire wird voraussichtlich am 11.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,899 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,53 Prozent erhöht. Damals waren 0,860 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,14 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Empire für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,42 Milliarden CAD aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,25 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,94 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 32,29 Milliarden CAD, gegenüber 31,28 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at