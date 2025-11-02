Enanta Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1T7BJ / ISIN: US29251M1062
|
02.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Enanta Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Enanta Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 17.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,027 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Enanta Pharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,747 USD im Vergleich zu -5,480 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 66,4 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 67,6 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enanta Pharmaceuticals Incmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Enanta Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Enanta Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: Enanta Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Enanta Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Enanta Pharmaceuticals Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Enanta Pharmaceuticals Inc
|9,35
|2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.