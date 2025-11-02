Erste Schätzungen: Enanta Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Enanta Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 17.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,027 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Enanta Pharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,747 USD im Vergleich zu -5,480 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 66,4 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 67,6 Millionen USD.

