Erste Schätzungen: Endeavour Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Endeavour Mining stellt voraussichtlich am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,550 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Endeavour Mining noch -0,530 CAD je Aktie verloren.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 880,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 962,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,25 USD aus. Im Vorjahr waren -1,690 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 4,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,67 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at