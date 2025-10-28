Erste Schätzungen: EON sp ADRs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

EON sp ADRs wird voraussichtlich am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,211 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 16,38 Prozent auf 21,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte EON sp ADRs noch 18,41 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD im Vergleich zu 1,87 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 101,87 Milliarden USD, gegenüber 86,66 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at