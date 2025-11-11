Ausblick: EON sp ADRs präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EON sp ADRs veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass EON sp ADRs im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,179 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 21,43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 18,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,33 USD im Vergleich zu 1,87 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 101,31 Milliarden USD, gegenüber 86,66 Milliarden USD im vorigen Jahr.

