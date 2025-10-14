Erste Schätzungen: Equity Residential veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Equity Residential wird voraussichtlich am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,428 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,63 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 779,0 Millionen USD gegenüber 740,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,03 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,72 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 3,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at