Erste Schätzungen: Eurobank Ergasias Services and informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Eurobank Ergasias Services and wird voraussichtlich am 16.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,047 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 31,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Eurobank Ergasias Services and für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 764,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,175 USD, gegenüber 0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 3,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at