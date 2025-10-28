Fidelis Insurance Holdings Aktie
WKN DE: A3EDHE / ISIN: BMG3398L1182
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Fidelis Insurance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fidelis Insurance wird voraussichtlich am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 638,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 680,7 Millionen USD in den Büchern standen.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,85 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,35 Milliarden USD, gegenüber 2,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
