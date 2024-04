Erste Schätzungen: First Industrial Realty Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Industrial Realty Trust wird voraussichtlich am 17.04.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,305 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 27,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,08 Prozent auf 161,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 149,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,08 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 670,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 614,0 Millionen USD waren.

