Erste Schätzungen: Fjordkraft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fjordkraft wird voraussichtlich am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,202 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fjordkraft 0,050 NOK je Aktie eingenommen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 354,3 Millionen NOK gegenüber 1,42 Milliarden NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 75,08 Prozent.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,52 NOK, gegenüber 3,25 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,77 Milliarden NOK im Vergleich zu 12,01 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at