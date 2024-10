Erste Schätzungen: Foshan Haitian Flavouring and Food Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Foshan Haitian Flavouring and Food Company gibt voraussichtlich am 29.10.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,253 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,23 Prozent auf 6,44 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,64 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,13 CNY im Vergleich zu 1,01 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 27,21 Milliarden CNY, gegenüber 24,37 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at