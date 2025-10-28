FrontView REIT Aktie
Erste Schätzungen: FrontView REIT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FrontView REIT wird sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,012 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FrontView REIT noch -0,060 USD je Aktie verloren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,090 USD, gegenüber -1,290 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 68,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 59,9 Millionen USD generiert wurden.
