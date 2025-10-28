FrontView REIT Aktie

FrontView REIT

WKN DE: A40QY6 / ISIN: US35922N1000

28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: FrontView REIT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FrontView REIT wird sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,012 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FrontView REIT noch -0,060 USD je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,090 USD, gegenüber -1,290 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 68,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 59,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

FrontView REIT Inc Registered Shs 13,50 -3,02%

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

